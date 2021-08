La showgirl direttamente dall’Isola d’Elba ha sfoderato un nuovo carosello di foto ad alto tasso erotico, che divinità sublime.

Sono ormai passati quasi trent’anni da quando Sabrina Salerno faceva sognare gli italiani con le sue forme da urlo nei palchi in giro per la Penisola. Un sex appeal che anche oggi a 53 anni non sembra aver perso visto il fisico statuario che sfodera con orgoglio in ogni scatto pubblicato sui social.

Continua a spostarsi per la nostra bella Italia tra Capri e Positano, la Liguria e le spiagge del Veneto dove vive da molti anni. Ultima tappa nelle scorse ore l’Isola d’Elba da dove ha mandato nuovo scatti bollenti ai fan che hanno potuto godere ancora una volta della sua bellezza disarmante.

LEGGI ANCHE –> “Regali sempre emozioni nuove”, Annalisa: bomba di bravura e sensualità… E quegli shorts… Unica – FOTO

Sabrina Salerno lancia un altro poker di foto sensuali: che vista pazzesca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Non certo dove stai tu”, Costanza Caracciolo provocante: il costume bianco è trasparente e… – FOTO

Attivissima sui social, Sabrina non smette mai di postare scatti della sua giornata privata e lavorativa. Sempre garbata e mai troppo sopra le righe nell’esprimersi e con i follower che la seguono, un esempio di educazione rara e compostezza che al giorno d’oggi fa la differenza.

Ma Sabrina è anche una bomba di sensualità a cui è impossibile dire di no. Anche dall’Isola d’Elba ha fatto strage di cuori, ha infatti inviato a casa nuove cartoline di saluti in cui il suo seno generoso fa capolino enfatizzato da pose studiate a tavolino in cui riesce a dare il meglio di sé.

Indossa jeans chiari e un top traforato nero che scopre la pancia tonica nell’ultimo carosello di foto pubblicate, dunque nulla di sconvolgente se non fosse per la femminilità che emana anche così. Sguardo provocante e occhi magnetici, le curve poi fanno il resto.

Ancora una volta i fan non hanno potuto non complimentarsi con lei: “Sabrina, tra cielo e sole e mare ci se tu splendida Grande donna che ci regali delle storie fantastiche è bellissime foto stupenda 🙌❤️”, “Splendida come sempre ❤️”, “Entre ciel et mer, pas un nuage pour ternir ta beauté! 🙌🔥”.