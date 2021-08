L’attrice comica direttamente dal suo luogo di villeggiatura si è mostrata in alcuni scatti in costume decisamente provocanti e sensuali.

Classe 1967, Michela Andreozzi è un’attrice di talento che abbiamo più volte visto prodigarsi nelle imitazioni a “Tale e Quale Show” ma anche a “Colorado Cafè”.

Dotata di una simpatia travolgente, è in gradi di passare con molta facilità dalla comicità alla commedia, ma anche al ruolo di direzione alla regia di pellicole importanti.

Dal al 2013 è legata sentimentalmente all’attore Massimiliano Vado con cui il 21 maggio 2015 si è unita civilmente. Michela non ha figli ma compensa questo aspetto gettando anima e cuore nel lavoro dove da sempre eccelle per bravura e capacità poliedriche.

Michele Andreozzi vince su tutte: il lato A è da infarto

In questi giorni l’attrice comica di trova in vacanza a San Felice Circeo con il marito Massimiliano e ha deciso di condividere due scatti in costume che hanno fatto sussultare non poco la sua community su Instagram.

La vediamo indossare per l’appunto un bel costume nero che la fascia in vita ma scopre in maniera maliziosa il suo décolleté florido e ancora molto bello. Gioca con la fotocamera del cellulare facendo le smorfie e scrive una lunga didascalia proprio per spiegare la scelta di pubblicare questi scatti.

Si tratta di “quelle foto che ti stai mettendo in posa per la foto ma il telefono scatta la foto un secondo prima che tu finisca di metterti in posa per la foto e quando vai per vedere com’è venuta la foto hai l’ansia e te la spizzi tipo carte a poker”.

“Alla fine invece te la guardi sta foto e sorridi che tutto sommato ti vai bene così perché certo non hai più il tono dei vent’anni, quando ogni dettaglio era un problema, ma di sicuro non ti importa più perché ogni problema è ormai solo un dettaglio”.

I suoi follower hanno voluto premiarla con commenti molto intensi: “Le bond girls mute 😍😍😍🥇”, “Bona!”, “Che donna!!!”, “Mi pare che stai una favola, veramente 😉”, “Bellissima come in Pane e Burlesque”.