Paris Hilton festeggia con gli amici l’uscita della sua nuova serie – FOTO

La ricca ereditera è felice di annunciare l’uscita della sua nuova serie tv e lo fa con gli amici e la sua famiglia

Paris Hilton ha condiviso una serie di foto che la ritraggono alla premiere della sua nuova serie tv che si intitola “Cooking with Paris”. La serie è disponibile in streaming su Netflix. Lo show è stato girato nella sua casa di Beverly Hills, o meglio dire la sue reggia. In questa serie la Hilton non fa altro che portare gli spettatori in casa sua per mostrare come cucina con i suoi utensili lussuosi fatti di Swaroski.

La nuova serie di Paris Hilton su Netflix

A quanto pare è disponibile la nuova serie tv di Paris Hilton. Si svolge a casa sua, in particolare nella sua cucina. In ogni puntata l’ereditiera invita un personaggio famoso nella sua cucina dove insieme preparano un piatto. Uno spoiler è Kim Kardashian che cucina i french toast. Oppure una Demi Lovato che cucina i ravioli. La Hilton in questa serie dimostra di avere gusti molto semplici per il cibo. Ama il miele alla vaniglia, le barrette di cereali, frutta, le patatine di McDonald e ovviamente la pasta italiana. Tuttavia dal ristorante preferito che indica in Italia si torna a ragionare in termini di lusso. La Hilton fa il nome di Cipriani. Ristorante molto rinomato a Milano e anche a New York. Afferma di odiare le ostriche, che si sa sono tra uno dei piatti più costosi e prelibati al mondo.

Ma essere molto ricchi non vuol dire necessariamente amare ogni singolo oggetto o cibo costoso. Manterrà tutto il suo glamour mentre cucinerà, i suoi iconici guanti con le paiettes, i capelli appena fatti dal parrucchiere e outfit spettacolari. Addirittura la bella Paris si cimenterà anche nell’arte di lavare i piatti. La Hilton è anche a un passo dal matrimonio, sta infatti per sposare il suo Carter Reum. Lui è un imprenditore, si occupa di finanziare progetti e startup di successo. I due sono usciti allo scoperto nel 2020 durante la serata dei Golden Globes. Lui è vicino alla famiglia Hilton da sempre. Lei invece qualche anno fa stava per sposare un altro uomo che le aveva fatto una proposta di matrimonio molto romantica ad Aspen sulle piste da scii.

Si trattava di Chris Zylka. I due hanno annullato il matrimonio nel 2018. A quanto pare il suo futuro marito è l’uomo dei suoi sogni ed è felice di sposarlo, speriamo questa volta sia quella buona. La Hilton ha compiuto da poco 40 anni, sarebbe l’ora che si sistemasse. Si attendono quindi le nozze che saranno sicuramente le più iconiche e stratosferiche mai viste.