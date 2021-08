“Uomo molto fortunato” Roberta Morise, la FOTO che scalda il cuore

La bellissima presentatrice televisiva, nel suo ultimo post di Instagram, è in compagnia della sua dolce metà: il web si è emozionato…

La fantastica ex modella italiana ha fatto emozionare l’intero Instagram con un post super romantico: si tratta di tre immagini in cui è in compagnia del suo grande amore Giulio Fratini.

I selfie sono stati scattati in Costa Smeralda, in Sardegna, ma, con la loro folgorante bellezza in primo piano, il paesaggio alle loro spalle passa in secondo livello.

Nella didascalia Roberta ha scritto: “Un meraviglioso disastro“. E ancora “Serendipity”, che tradotto vuol dire “colpo di fortuna”.

Nella prima foto si vedere la Morise dare un bacio sulla guancia al suo fidanzato, mentre nella seconda guardano entrambi l’obbiettivo del cellulare.

Siete pronti a vedere il romanticissimo post della conduttrice televisiva?

Roberta Morise, romantica come non l’avete mai vista: ecco la FOTO insieme a chi le fa battere il cuore

La strepitosa showgirl, da circa tre ore, sta scaldando il cuore a migliaia e migliaia di utenti, con il post più romantico di sempre: le immagini insieme al suo compagno riescono, infatti, a far emozionare chiunque!

Anche un personaggio noto del mondo dello spettacolo ha apprezzato il post: si tratta della favolosa attrice, presentatrice e cantante italiana Sandra Milo, che le ha inviato un’emoticon con gli occhi a cuoricino.

Gli scatti di coppia hanno riscosso dunque un gran successo, ottenendo, infatti, già più di 1.000 mi piace ed oltre 20 commenti, tutti più che positivi: in pochissimo tempo il post è diventato virale!

Non c’è dubbio: le foto della fotonica influencer non passano mai inosservate!

Tra i commenti lasciati dagli utenti sotto all’ultimo post della splendida trentacinquenne si legge: “Uomo molto fortunato, ciao Roby!”; “Siete bellissimi, auguri”; “Che belli”; oppure “Siete una bellissima coppia”.