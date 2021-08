“Posso aprirle?”, Veronica Gentili la gonna è troppo corta per rimanere scoperti: “Un, due tre…” via allo spettacolo – FOTO

La giornalista di Rete 4, Veronica Gentili non va in vacanza. Una bellezza in anteprima ricca di professionalità e dettagli accattivanti.

La conduttrice romana, Veronica Gentili è tra le giornaliste più propositive del panorama del piccolo schermo.

La soubrette dai temi caldi della politica non ha ancora “bagnato” la stagione corrente con una vacanza. Probabilmente ci delizierà a breve, ma ecco va prima ottemperato l’impegno del lavoro e in seguito, il piacere.

Nel corso della sua lunga carriera professionistica, la 39enne ha lasciato più volte il segno dimostrando a tutti competenza e professionalità. E’riuscita a tener testa diversi personaggi che hanno cercato invano di contrastare le sue idee.

Vivace e con una personalità impeccabile, Veronica si è fatta sempre valere, ovunque sia andata. Non a caso, la Mediaset le ha affidato le “chiavi” delle gestione dei programmi e come se non bastasse non disdegna, davanti alle telecamere di look e make-up idonei nel conservare lineamenti e dettagli giovanili

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Aurora Ramazzotti, fondoschiena da urlo: uguale a mamma Michelle nella famosa pubblicità – FOTO

Veronica Gentili pronta per il grande spettacolo: bellezza impareggiabile

PER VEDERE LA FOTO DI VERONICA GENTILI, VAI SU SUCCESSIVO