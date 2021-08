“Brave and Beautiful” anticipazioni 11 agosto: incidente per Cesur e Suhan

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata. Suhan e Cesur fanno un incidente a causa di Tashin, che ha intenzione di sbarazzarsi del ragazzo

Siamo arrivati già al terzo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful, la serie tv turca più amata della stagione. Suhan e Cesur stanno vivendo un momento piuttosto stabile, ora che la ragazza sa tutto e tra di loro non ci sono più segreti, sono in un precario equilibrio. O almeno, lei lo è, perché deve decidere definitivamente da che parte stare: da quella di suo padre o dell’uomo di cui si sta innamorando? Quello che accadrà nel prossimo episodio potrebbe chiarirle definitivamente le idee.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Freddie Mercury e i Queen incantano Wembley: 35 anni dal concerto del secolo

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v is o d a B r a v e a n d B e a u t I f u l ( @b r a v e a n d b e a u t I f u l 8 2 )

Tashin vuole liberarsi definitivamente di Cesur e incarica un uomo di manomettere la sua auto: in questo modo il ragazzo potrebbe fare un incidente e poi morire. Il problema è che Cesur ha invitato Suhan fuori per una gita, e mentre i due sono in viaggio, Cesur perde il controllo dell’auto e rischia di fare un grave incidente. L’uomo è convinto che c’entri Tashin in quello che è appena accaduto ma Suhan non sa se crederci, così chiama suo padre per indagare e quando lui scopre che anche lei era in macchina con Cesur, comincia ad agitarsi. Questo crea sospetti in Suhan e da a Cesur la conferma di quello che pensava. Tashin prende così tanto male la notizia che si sente male e finisce in ospedale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Jovanotti, grande paura per il cantante. Quali sono le sue condizioni di salute

Per scoprire quello che succederà non ci resta fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani mercoledì 11 agosto alle 14:30, come ogni pomeriggio.