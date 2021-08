Arriva un dolcissimo riconoscimento per Blake Lively. L’attrice è stata elogiata da una persona per lei importantissima.

Biondissima, bellissima e talentuosa. Blake Lively, 34 anni, californiana di origini scozzesi, inglesi e tedesche, ha conquistato negli anni il grande pubblico grazie al suo incredibile fascino e alle sue doti di attrice.

Il suo volto è diventato noto a seguito della sua interpretazione del personaggio di Serena Wandervuzen nella famosa serie “Gossip Girl”, tratta dell’omonimo libro, che ha fatto sognare intere generazioni. Di seguito Blake ha recitato in note pellicole del calibro di “Cafè Society”, di Woody Allen, “The Town”, al fianco di Ben Affleck, ottenendo negli anni innumerevoli premi nonché raggiungendo incredibili traguardi.

Di recente per l’attrice è arrivato un riconoscimento importante da una persona fondamentale nella sua vita.

Blake Lively: quel riconoscimento toccante

A riconoscere il talento della bellissima Blake Lively, questa volta è stata una persona per lei importantissima. Si tratta del marito Ryan Reynolds, noto attore e regista di Hollywood. In un’intervista, rilasciata recentemente a SiriusXM, il divo, 44 anni, ha rivelato come la moglie lo abbia supportato durante la stesura delle sue sceneggiature.

“Mi ha aiutato così tanto in Deadpool, in tutti i film che sono stati grandi successi. È un tipo di persona davvero talentuosa e con diversi talenti”, il commento di Ryan. Quest’ultimo ha poi rivelato come molte delle cose che sono state riconosciute ai suoi film sono frutto del lavoro della compagna.

Il registra e attore ha poi sottolineato come sia un settore molto sessista e come in diverse occasioni meriti che sarebbe dovuti andare alla moglie erano stati elogiati solo a lui.

La coppia è unita dal 2010, per poi esseri sposata nel 2012, e ha dato alla luce tre splendidi figli. Molto affiatati, i due non solo si sono distinti per il loro talento e la loro bellezza, ma anche per la loro simpatia e la loro comicità.

In particolare celebri le loro prese in giro reciproche condivise sui social che hanno conquistato i fan nel tempo.