Calciomercato Milan, tre fuoriclasse pronti a partire: i nomi

Calciomercato Milan, sganciata la bomba. Dopo l’addio di Hauge, altri tre fuoriclasse sarebbero pronti a lasciare il club: i nomi

Le notizie inerenti il calciomercato del Milan stanno facendo tremare il web. L’addio di Jens Petter Hauge, attaccante in prestito all’Eintracht Francoforte con obbligo di riscatto, non sembrerebbe affatto essere l’unico. Stando alle voci diffuse dal quotidiano sportivo Tuttosport, altri tre fuoriclasse potrebbero ben presto dire addio alla maglia rossonera. Se la notizia si rivelasse fondata, il centrocampo del Milan subirebbe una batosta bella e buona, che la società dovrà affrettarsi a riparare mediante colpi di mercato che possano risollevare le sorti del club. La trattativa con la Roma per l’ingaggio di Alessandro Florenzi, a questo proposito, si starebbe rivelando un acquisto oneroso ma vitale.

Si è ufficialmente conclusa l’operazione Hauge tra il club milanese e l’Eintracht Francoforte. La squadra tedesca ha ingaggiato l’attaccante rossonero, vincolata ad un obbligo di riscatto condizionato pari a 12 milioni di euro. L’addio di Hauge non sarebbe tuttavia l’unico, come riportano le notizie tratte dal quotidiano Tuttosport. Stando agli ultimi rumors, la squadra di Stefano Pioli sarebbe pronta a cedere altri tre fuoriclasse della rosa. Primo fra tutti Andrea Conti, difensore che non è mai riuscito a distinguersi tra le file rossonere. Con solamente 40 presenze in campionato, a partire dalla stagione 2017-2018, il calciatore potrebbe essere al più presto ceduto. Gli altri due nomi di cui si vocifera sono quelli di Rade Krunic e Samuel Castillejo, entrambi del reparto di centrocampo.

A sopperire all’eventuale partenza dei tre fuoriclasse sarebbe l’arrivo imminente di Alessandro Florenzi. La trattativa con la Roma sembrerebbe essere agli sgoccioli, nonostante debbano ancora essere definiti gli ultimi dettagli. Mentre la società capitolina punterebbe su un prestito con obbligo di riscatto, il Milan chiede un prestito con diritto di riscatto, con un occhio alla possibilità di acquistare definitivamente il terzino, una volta terminata la stagione.

Stefano Pioli, in particolare, starebbe spingendo il club verso colpi di mercato che possano potenziare il centrocampo. Le attenzioni, in questo senso, sono tutte per Tiémoué Bakayoko, il centrocampista del Chelsea su cui il Milan avrebbe messo gli occhi.