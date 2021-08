Chiara Ferragni e il primo piano che t’incanta, che spettacolo – FOTO

La bella influencer Chiara Ferragni ha condiviso una foto su instagram in cui appare in primo piano ed è magnifica

Chiara Ferragni è semplicemente incantevole su instagram nel suo ultimo scatto. Ha i capelli raccolti in uno chignon pettinato e laccato. Un trucco neutro che risalta gli occhi e le labbra. E poi il pezzo forte, indossa il corpetto di Versace con motivi marini ricoperto da swaroski, uno spettacolo. Gli utenti commentano tutti quanti scrivendo che è bellissima:”Splendida Chiara”, “Sei meravigliosa”, “Bellissima”.

Chiara Ferragni e le vacanze in Sardegna

L’influencer si trova al momento in Sardegna con il marito, i figli, amici e parenti per trascorrere l’ultimo mese d’estate al mare e in relax. Nelle stories la bella Ferragni mostra alcuni momenti del suo soggiorno sulla bella isola. Appare cono in braccio la piccola Vittoria nata qualche mese fa, mentre fa il suo primo bagnetto in piscina e in mare con mamma Ferragni. Poi c’è anche spazio per alcuni momenti spensierati in un noto locale in Sardegna. Dove mamma Chiara si concede qualche momento di svago in compagnia di alcuni amici. Scatta poi un bacio romantico con Fedez che infiamma il web.

I due in acqua insieme, lei sopra di lui. Intanto Leone sta accettando sempre di più la sorellina Vittoria. Inizialmente c’era un pò di maretta. Leone è passato dall’essere il centro del mondo di mamma e papà ad essere il fratello maggiore e perdere un pò di attenzioni che prima erano riservate esclusivamente a lui. Piano piano però sta accettando sempre di più la nuova arrivata e comincia a volerle bene. Fedez a volte lo riprende quando le da la buonanotte e le fa le carezza dandole anche qualche bacetto. Immagini strappalacrime. Intanto la Ferragni sui social si mostra sempre più spinta con foto del suo lato B che impazzano sul web. Tuttavia non sfugge il dettaglio sul lato B che pare essere diverso dal solito.

In alcune foto sembra come esploso tutto di colpo. In molti hanno notato che il lato B della Ferragni non è come appare normalmente. Forse l’influencer ha ceduto come molti al fascino dei foto ritocchi. Ormai su instagram è un punto focale. Tutte le influencer e i personaggi noti ritoccano le loro foto ingrandendo lati B e seni. Ormai si pensa che il canone di bellezza sia questo. Il problema è che poi milioni di ragazzine vogliono essere così e non sanno che si tratta di foto ritocchi e quindi cominciano a crearsi problemi con la loro immagine.

Per questo motivo in alcuni paesi sono già stati presi provvedimenti al riguardo. In Norvegia infatti gli influencer sono obbligati a segnalare le loro foto che hanno subito ritocchi altrimenti verranno sanzionati. Sicuramente un metodo efficace per far capire la realtà delle cose sui social.