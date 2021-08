Costanza Caracciolo seduta sui gradini in bianco, che bellezza – FOTO

La Caracciolo ha condiviso su instagram una foto dove appare bellissima e sensuale seduta sui gradini di casa

Costanza Caracciolo è una visione in bianco, seduta sui gradini di casa a Formentera. La bella ex velina si trova a Formentera come ogni anno in questo momento, per trascorrere le vacanze estive insieme alla sua famiglia e agli amici. Anche l’ex collega e amica Federica Nargi è sull’isola con Alessandro Matri e le loro due figlie. Stanno spesso insieme, cenano, vanno al mare e si godono il tempo.

LEGGI ANCHE>>>“Ci metto la firma”, Barbara D’Urso: il VIDEO in acqua scatena i fan. Che fisico

Costanza Caracciolo sempre più bella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Tutti giù per terraaa”, Le Donatella irrefrenabili: al mare l’hanno fatta grossa, fan in delirio – VIDEO

La Caracciolo appare sempre più bella su instagram. A Formentera sta sfoggiando costumi incantevole e outfit estivi sensuali. I commenti degli utenti confermano tutto questo:”Sei veramente splendida”, “Mozzafiato”, “Se tu fossi all’Olimpiade saresti certamente medaglia d’Oro per la bellezza”. Ma non tutti sono gentili con l’ex velina. C’è chi critica lei e il suo stile di vita. Un’utente ha scritto:”Bello non fare un cazzo nella vita”. La Caracciolo però non è stata certo zitta leggendo questa provocazione, e ha deciso di rispondere con queste parole:”Lavoro da quando ho 18 anni e anche se fosse non mi mantieni tu, ergo non essere inacidito”.

L’ex velina ha un bel caratterino e non ci sta proprio quando gli utenti si permettono di giudicare o trarre conclusioni su di lei. Qualcuno direbbe che fa parte del gioco, dell’essere un personaggio pubblico. Tuttavia ci devono essere dei limiti. Un’altra volta la Caracciolo aveva risposto per le rime ad un utente che le chiedeva se fosse rifatto il suo seno e il motivo per cui non ne voleva parlare. L’ex velina aveva risposto dicendo:”E anche fosse? Penso che possiate dormire tranquilli”. Evidentemente non è un argomento di cui vuole parlare. D’altronde sui propri canali social ognuno ha la libertà di parlare di ciò che vuole e non di ciò che pretendono gli altri.

Recentemente a Formentera c’è stato del maltempo che ha causato disagi sull’isola e infatti anche a casa di Costanza e Bobo Vieri si è allagato il giardino. Infatti la Caracciolo ha condiviso una foto al sole scrivendo:”La quiete dopo la tempesta”. Adesso è tornato il sereno giusto in tempo per il mese di agosto.