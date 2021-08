Agghiacciante scoperta in un appartamento: donna trovata senza vita

Una donna di 56 anni è stata trovata morta in casa nella mattinata di ieri a Livorno: a lanciare l’allarme un’addetta alle pulizie.

Dramma nella mattinata di ieri nel quartiere Guglia di Livorno, dove una donna di 56 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. A lanciare l’allarme, un’addetta alle pulizie che si era recata in casa per aiutare la donna, affetta da problemi di salute che le impedivano di muoversi in autonomia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto ingresso nell’abitazione ed hanno rinvenuto il corpo della 56enne riverso in bagno. Arrivati gli agenti della Polizia che ora stanno provvedendo agli accertamenti per far chiarezza su quanto accaduto.

Una donna, Cristina Falleni di 56 anni, è stata trovata morta nella mattinata di ieri, lunedì 9 agosto, nel bagno della sua casa, un’abitazione popolare sita nel quartiere Guglia di Livorno.

Stando a quanto riporta la redazione de Il Tirreno, a far scattare l’allarme sarebbe stata un’addetta alle pulizie, inviata dai servizi sociali e recatasi presso l’appartamento per aiutare la donna.

Quest’ultima, difatti, era affetta da delle problematiche che non le permettevano di muoversi autonomamente. L’addetta, dopo aver suonato diverse volte il campanello, preoccupata per le mancate risposte, ha avvertito i soccorsi.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I pompieri hanno forzato una finestra e sono entrati nell’abitazione rinvenendo in bagno il corpo della 56enne. Inutili i tentativi di rianimazione dell’equipe medica che ne ha constatato il decesso.

Intervenuti presso l’appartamento anche il medico legale, gli agenti della Polizia di Stato ed i colleghi della scientifica che hanno effettuato gli accertamenti del caso per capire cosa possa essere accaduto alla donna. Non è ancora chiaro se possa essere stata colpita da un malore. Maggiori dettagli potrebbero arrivare dall’autopsia sulla salma che l’autorità giudiziaria potrebbe disporre nelle prossime ore.

Sconvolta l’addetta alle pulizie e l’intero quartiere per l’improvvisa scomparsa della donna che, scrive Il Tirreno, lascia un figlio di 31 anni.