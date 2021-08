Love is in the Air, anticipazioni 11 agosto: mistero della gravidanza svelato

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca più amata del momento: finalmente Serkan scopre la verità sulla gravidanza

Love is in the Air è senza ombra di dubbio la serie turca più amata dell’estate. Eda e Serkan sono una coppia amatissima ma al momento non se la stanno passando benissimo, infatti Serkan ha deciso di lasciarla perché non ce la faceva più ad avere dei segreti con lei. Eda ha un passato troppo complicato e non merita di stare con una persona che le tiene nascoste delle cose così importanti: infatti pur di proteggerla ha preso la decisione difficile di lasciarla andare.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Però di recente Serkan ha cominciato a nutrire un dubbio che non lo sta lasciando respirare: Eda è molto vicina alla famiglia per cui stanno lavorando, si è offerta di fare da babysitter al loro bambino e lui comincia a temere che questo suo comportamento dipenda dal fatto che anche lei stia diventando mamma. Alla fine riesce finalmente a scoprire la verità, non è Eda ad aspettare un bambino ma Asli. Nel frattempo Eda continua a prendersi cura della mamma di Serkan e le promette di farle fare un viaggio virtuale: sono diversi anni che la donna non esce di casa per colpa dei suoi problemi ed Eda da quando è entrata nelle loro vite riesce ad esserle d’aiuto in un modo in cui mai nessuno era stato capace, e di questo Serkan gliene è molto grato.

Per scoprire quello che succederà, non ci resta fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani mercoledì 11 agosto alle 15:30 su Canale Cinque.