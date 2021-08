Beyoncé e lo scatto da infarto. La cantante lancia in anteprima il nuovo progetto ed i fan impazziscono

Ballerina, cantante, attrice, imprenditrice e donna dalle forme giunoniche. Per tutti è la tigre nera della musica che ha già portato a casa 28 Grammy Award, 20 dei quali da solista piazzandosi come la donna più premiata nel corso dell’ambito premio, oltre che cantautrice con più nomine, ben 79.

Parliamo di Beyoncé, fondatrice dello storico gruppo Destiny Child che dal 2003 ha iniziato una carriera da solista a dir poco stellare. I numeri che la contraddistingiono sono da paura: 60 milioni tra album e singoli venduti con il suo trio musicale e altri 118 milioni da solista.

Ha sbancato tutti e tutto Beyoncé, nessuno negli ultimi anni come lei e ora un altro bel progetto in arrivo. Così stupisce tutti.

Beyoncé, lo SCATTO da copertina stuzzica: che dea!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce)

Non ci sono rivali che tengano contro di lei. In ogni sua forma e proposta, lei fa il pieno di like, applausi, commenti. Beyoncé lancia la sua copertina ed i fan impazziscono. Numeri da capogiro per l’anteprima della copertina del mese di settembre di Harper’s Bazar, la rivista statunitensa di moda che parla direttamente al pubblico femminile.

E quali icona migliore per ripartire dopo l’estate se non lei, la tigre nera della musica. In questo scatto è una cavallerizza di fuoco. Trasparenze pericolose con un abito intrecciato che lascia intravedere per seno giunonico che difficilmente si copre. Gambe scoperte e addosso un mantello che le cade sulle spalle.

Guanti in pelle con le frange, cappello nero ed i suoi lunghissimi capelli biondi con delle piccole onde che svolazzano. Collana con ciondolo importante al collo ed uno sguardo magnetico che ti rapisce

“Divaa” la definisce uno dei suoi tanti fan. I commenti sotto al post fioccato e in una sola ora i like arrivano a numeri eccessivi: oltre 750 mila. Bastano pochi minuti e Beyoncé sgancia altri due scatti, sempre per lo stesso magazine. Questa volta capelli lisci e un completo in jeans che fa diventare pazzi.