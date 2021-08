Amadeus e Giovanna Civitillo sono innamoratissimi: la foto del loro bacio incredibile ha già fatto il giro del web.

Amadeus è con certezza uno dei conduttori più amati e seguiti dagli italiani. Il nativo di Ravenna, in questi anni, ha lavorato per programmi che hanno riscosso un successo incredibile. Il classe 1962, non a caso, è stato il volto di trasmissioni come ‘Domenica In’, ‘L’eredità’, ‘Stasera tutto è possibile’ e ‘Soliti Ignoti’.

Da qualche anno, ad Amedeo viene affidata la conduzione e la direzione artistica del ‘Festival di Sanremo’. Dopo alcune riflessioni e trattative, l’emiliano dovrebbe tornare anche per l’edizione 2022 della kermesse musicale. Il 58enne è sentimentalmente legato a Giovanna Civitillo: nella mente di tutti i telespettatori sono vivi i ricordi di quando la nativa di Vico Equense faceva stacchetti da urlo per la Scossa sotto gli occhi attenti del volto storico della Rai. Sul loro profilo Instagram, poco fa è apparsa una fotografia davvero particolare e molto dolce.

Amadeus e Giovanna Civitillo, il loro bacio fa il giro del web

La foto apparsa poco fa sul profilo di Giovanna Civitillo ha scaldato i cuori dei fans e dei followers. Il post, non a caso, ha già raccolto quasi 11mila cuoricini e numerosi commenti. “Il mio tempo migliore”, sta scritto nella didascalia. L’immagine è tenerissima e gli utenti del web stanno rilasciando numerosi complimenti per loro due.

Nello scatto in questione, Amadeus abbraccia in modo molto stretto la sua amata Giovanna e le da un bel bacio. La showgirl e ballerina, dal canto suo, sfodera un sorriso meraviglioso che illumina il mondo dei social network. Chi sa cosa ne pensa della fotografia Fiorello: il braccio destro di Amedeo è legatissimo alla coppia e spesso si rende protagonista di gag divertentissime.

Qualche settimana fa, in occasione del loro anniversario, Giovanna pubblicò online una fotografia che risaliva al loro matrimonio. La loro unione dura già da dodici anni.