“Stupenda amore”. Giulia Salemi a bordo piscina conquista tutti FOTO

Giulia Salemi conquista tutti i suoi followers con tre scatti: si fa immortalare a bordo piscina e in un attimo fa record di likes sul suo profilo di Instagram

Giulia Salemi sta vivendo una bellissima estate dopo essere stata una delle concorrenti più amate della quinta e ultima edizione del Grande Fratello Vip. La sua carriera è cominciata con i reality quando era appena una ragazzina ma non aveva idea che le avrebbero portato così tanto successo. Era già entrata nella casa nel 2018 ma le cose non erano andate benissimo, era forse troppo acerba e poco pronta per un programma di questo calibro, quindi è stata davvero una fortuna ritornarci dopo due anni.

Giulia Salemi a bordo piscina fa impazzire tutti

Dunque, ad oggi Giulia si sta godendo l’estate insieme a Pierpaolo Pretelli, che ha conosciuto nella casa più spiata e famosa di tutta l’Italia e di cui si è innamorata perdutamente. Un po’ di meritato riposo era quello che ci voleva dopo la stagione televisiva che ha vissuto e di cui lei è stata in parte la protagonista. Dopo essere uscita dalla casa, Giulia si è gettata a capofitto nel progetto di “Salotto Salemi“, un programma andato in onda su Mediaset Play dove lei intervistava diverse donne mentre le truccava. Un esordio importante per lei che ha sempre avuto il sogno di diventare una conduttrice, e che ha cominciato a coltivare questa sua passione nel programma dove ogni tanto metteva su grazie all’aiuto degli autori, dei finti show che lei stessa conduceva.

Gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram hanno collezionato tantissimi likes in pochissimi minuti: i commenti non si sprecano, pioggia di complimenti per l’amata influencer del web e della televisione.