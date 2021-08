Baby K bikini esplosivo: si vede tutto e si scatenano i commenti – FOTO

Il nuovo scatto di Baby K, dal bikini esplosivo, cela nella sua realizzazione un risvolto esilarante. I fan increduli si scatenano nei commenti.

Disarma il web senza sforzo questa mattina l’artista canora, Baby K. Classe 1983, un disco di diamante ricevuto per il successo riscontrato grazie al brano di “Roma-Bangkok” nel 2015, ed una rigogliosa collezione di contributi volti ad arricchire il panorama rap italiano. Dapprima con “Da Zero a Centro”, “Non Mi Basta Più'” e più recentemente con la hit di “Mohicani“, pubblicata un mese fa in un nuovo feat estivo con Boomdabash.

Stavolta Baby K sarà la nuova “dea della bellezza” per quest’estate 2021. Eppure lo scatto, inizialmente dedicato al fascino disarmante, riserva una sorpresa inattesa.

Baby K, bikini esplosivo, si vede tutto e si scatenano i commenti

