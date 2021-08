La showgirl Justine Mattera è una personalità atletica ed instancabile: la sua bellezza va oltre gli standar classici. L’ultima posa è un sogno.

Ancora una volta, per l’instancabile showgirl classe 1971 Justine Mattera, è il momento di mettersi in gioco con atletiche sfide intraprese esclusivamente a tu per tu con se stessa. Sembrava impossibile ma l’ha fatto davvero. La realizzatrice dell’opera autobiografica di “Just Me“, e figura di spicco nel panorama televisivo dagli anni 2000 ad oggi, si è recata in una delle località da lei preferite nei pressi della alta Valtellina.

La struttura di “Bormio Terme” ha accolto la sua presenza scenica nel migliore dei modi, traendo un risultato fotografico pronto a lasciare il segno. Le ultime pose di Justine sono una visione “perfetta“.

Justine Mattera: dea instancabile, posa perfetta e labbra da sogno

