“Ballando con le stelle” per la prossima edizione non vedrà in pista un personaggio storico. Emergono nuove rivelazioni su questo addio.

Talentuoso, icona del ballo, carisma incredibile. Per la prossima edizione “Ballando con le Stelle” perde un suo personaggio cardine che ha accompagnato il format dalla seconda edizione.

Un addio doloroso che ha stupito gli appassionati dal programma nonché Milly Carlucci la quale ha rivelato la scorsa settimana sui social l’abbandono del maestro di danza. La conduttrice ha sottolineato di aver ricevuto la notizia direttamente dal ballerino che fa parte del cast del programma dal 2005. Si tratta di Raimondo Todaro, storico volto della trasmissione in cui è entrato appena 18enne. Dopo 16 anni il ballerino lascia la pista del format e secondo le indiscrezioni dietro questo abbandono si celerebbe il desiderio di nuovi stimoli dopo la lunga esperienza a Ballando.

Una comunicazione arrivata alle orecchie della conduttrice via telefono che l’ha lasciata basita in quanto si aspettava un incontro per trattare la delicata decisione. Ma per il ballerino questo non è stato possibile, come spiegato da lui stesso, in quanto nelle scorse settimane era positivo al covid.

Ballando con le stelle: rivelazioni sull’addio di Raimondo Todaro

A commentare l’addio doloroso di Raimondo Todaro a “Ballando con le stelle”, è stata Samanta Togni, nota ballerina e conduttrice televisiva.

Quest’ultima ha un profondo legame con il collega con cui ha una grande amicizia. La maestra di danza ha rivelato come appoggi questa scelta di Raimondo, dettata da motivazioni personali, supportando il collega nella sua nuova avventura che lo vede protagonista ad “Amici” al posto di Lorella Cuccarini, che ricoprirà i panni di coach di canto.

Intanto anche la Togni si è allontanata dal format di Milly e i suoi rapporti con la conduttrice sono sempre più tesi tanto che è calato il silenzio tra le due.

Per Samanta in arrivo per la prossima stagione televisiva un impegno sugli schermi che la vede rivestire il ruolo di presentatrice nel programma di cucina Cook50, in onda su Rai2.