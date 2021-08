Fa troppo caldo? Benedetta Rossi vi spiega come combatterlo

Benedetta Rossi ha un piano per combattere il caldo e spopola sul web con un rimedio diventato già virale. Ecco di cosa si tratta

Benedetta Rossi è un vulcano in eruzione, la food blogger non si lascia sconfiggere dal caldo di questi giorni e non perde occasione di mostrare ai fan le sue idee e nuove ricette da provare.

Seguita da quasi quattro milioni di follower, la cuoca marchigiana non fa altro che sorprendere i fan con piatti tipici e facili da preparare. Con lei ci sono sempre degli aiutanti speciali.

Benedetta Rossi, il rimedio contro il caldo – FOTO

