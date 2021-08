Un uomo di 45 anni è morto annegato nella mattinata di ieri mentre faceva un bagno in mare a Maccarese, frazione di Fiumicino (Roma).

Tragedia nella tarda mattinata di ieri nelle acque antistanti ad una delle spiagge libere di Maccarese, frazione di Fiumicino (Roma). Un uomo di 45 anni è morto annegato dopo essere stato trascinato dalle onde mentre faceva un bagno insieme al nipote. Inutili i tentativi di soccorso prima di un bagnino e successivamente del personale medico del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza e di un’eliambulanza. Insieme ai soccorsi, per gli adempimenti del caso, sono arrivati anche gli uomini della Guardia Costiera.

Fiumicino, 45enne muore annegato mentre nuota in mare insieme al nipote: inutili i soccorsi

Nella mattinata di ieri, martedì 10 agosto, un uomo di 45 anni di origine indiana è morto annegato in mare mentre nuotava nelle acque del mare antistante una spiaggia libera di Maccarese, frazione del comune di Fiumicino, in provincia di Roma.

La vittima, secondo quanto riporta la redazione de Il Messaggero, si trovava in acqua insieme al nipote quando improvvisamente è stato trascinato dalla corrente. Accortosi dell’accaduto, un assistente ai bagnanti di uno stabilimento nei pressi della spiaggia libera si è tuffato in acqua in soccorso del 45enne.

Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di soccorso del bagnino poi proseguiti dal personale medico del 118, arrivato presso la spiaggia libera a bordo di un’ambulanza e di un’eliambulanza. I medici alla fine si sono arresi costatandone il decesso, sopraggiunto per annegamento. Intervenuta sul posto anche la Guardia Costiera di Fregene per gli accertamenti del caso utili a ricostruire la dinamica della tragedia.

Il magistrato di turno di Civitavecchia, riporta Il Messaggero, non ha disposto ulteriori accertamenti ed ha firmato il nullaosta per la restituzione ai familiari della salma dell’uomo che pare lavorasse nella zona agricola della frazione di Fiumicino.

Quella verificatasi ieri mattina è la seconda tragedia che si registra sul litorale del comune di Fiumicino. Nella giornata di domenica un uomo di nazionalità polacca di 53 anni è morto annegato mentre nuotava nel mare di Focene.