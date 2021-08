Scontro tra auto e moto sulla provinciale: ragazzo perde la vita

Nella serata di ieri, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un incidente verificatosi sulla strada provinciale tra Francavilla Fontana e Manduria (Taranto).

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nella serata di ieri un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un incidente verificatosi sulla provinciale tra Francavilla Fontana e Manduria, nel territorio di Manduria (Taranto). Il 21enne viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata che, per cause ancora da determinare, si è scontrata con un’auto. Inutili i tentativi di soccorso per il centauro di cui i sanitari del 118 hanno constatato il decesso sul posto. La dinamica dello scontro è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Aveva solo 21 anni ed una vita davanti a sé il ragazzo, di cui non è stata resa nota l’identità, deceduto nella serata di ieri, martedì 10 agosto, in un drammatico incidente avvenuto a Manduria, comune in provincia di Taranto.

Il giovane, residente a Francavilla Fontana (Brindisi), secondo quanto riporta la stampa locale tra cui la redazione di Brindisi Report, stava percorrendo alla guida della sua moto di grossa cilindrata la provinciale che collega Francavilla Fontana a Manduria. Per cause ancora in fase di accertamento, la due ruote si è scontrata con un’Alfa Romeo Giulietta. Il motociclista, dopo l’impatto, è stato sbalzato dalla sella ed è finito nelle campagne a bordo della carreggiata.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118, ma per il centauro era ormai troppo tardi. I soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravissime ferite riportate. Non avrebbe riportato gravi conseguenze, invece, scrive Brindisi Report, il conducente della vettura coinvolta.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Manduria che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto e risalire ad eventuali responsabilità.