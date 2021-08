Terribile incidente sulla statale tra auto e furgone: due morti

In un tragico incidente tra un’auto ed un furgone, avvenuto sulla strada statale 653 della Valle del Sinni a Lauria (Potenza), due persone hanno perso la vita.

È di due morti il bilancio del terribile incidente stradale consumatosi all’alba di oggi sulla statale 653 della Valle del Sinni a Lauria, in provincia di Potenza. Un’auto, condotta da un ragazzo, si è scontrata frontalmente con un furgone condotto da un uomo. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo ad entrambi i conducenti, di cui i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso. Intervenuti, oltre ai medici del 118, anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Intorno alle 6 di questa mattina, lunedì 9 agosto, lungo la strada statale 653 della Valle del Sinni nel territorio di Lauria, in provincia di Potenza, è avvenuto un gravissimo incidente.

Una Opel condotta da un ragazzo, di cui non si conoscono le generalità, secondo quanto riportano fonti locali e la redazione di Fanpage, si è scontrata frontalmente con un furgone, un Iveco turbo Daily alla guida del quale vi era un uomo di Sala Consilina (Salerno). Dopo l’incidente, la vettura è stata rapidamente avvolta dalle fiamme.

Sul luogo si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I pompieri hanno domato il rogo ed hanno estratto dai veicoli coinvolti i due conducenti. Purtroppo per entrambi non c’è stato nulla da fare: l’equipe medica ha potuto solo constatarne i decessi, sopraggiunti per le lesioni e le ferite riportate nell’incidente.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge per risalire alle cause e alla dinamica del frontale costato la vita alle due vittime.

Per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell’ordine e la rimessa in sicurezza della carreggiata, il tratto stradale interessato, scrive Fanpage, è stato chiuso alla circolazione.