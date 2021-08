Alessandro Borghese nella bufera per il suo programma, il web insorge

Il noto conduttore e chef per anni ha ottenuto consensi e grande seguito da parte del pubblico ma ora i fan stanno inveendo. Cosa è successo?

Alessandro Borghese è al timone del suo programma “Quattro ristoranti” che è ormai giunto alla settima edizione e nel corso delle 58 puntate andate in onda ha ottenuto grandi consensi da parte del pubblico che lo ha sempre seguito con ammirazione.

In questi giorni, però, sta succedendo qualcosa che ha messo in discussione la ”credibilità” del programma e del beniamino di tanti telespettatori.

In “Quattro ristoranti”, i ristoratori in gara si affrontano ognuno nel proprio locale, ospitando a cena gli avversari insieme al conduttore Alessandro Borghese e giudicano location, menù, conto e servizio. In base al punteggio ricevuto il ristoratore in cima alla classifica vince un premio che può investire sul suo locale.

Succede l’impensabile: Borghese nella bufera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Borghese Official (@borgheseale)

Se fino ad ora il pubblico si è sempre appassionato al programma credendo che fosse la produzione a pagare il conto delle quattro cene dei quattro ospiti, si è dovuto ricredere in seguito ad una dichiarazione da parte di un ex partecipante al programma.

Si tratta di Ruggeri Mignini, titolare della Croisette di San Benedetto del Tronto. Il ristoratore partecipò alla seconda edizione del programma di Alessandro Borghese e oggi, in un’intervista ha svelato i locali che prendono parte al format devono accollarsi tutte le spese relative alla cena senza una collaborazione da parte della produzione.

Una rivelazione scottante che ha creato non pochi problemi ad Alessandro Borghese c he nelle ultime ore deve far fronte a diversi attacchi sul suo profilo social da parte dei telespettatori che sono sempre stati convinti che il programma di svolgesse in maniera differente