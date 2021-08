Quest’ultima edizione di Temptation Island ha stupito il pubblico per le evoluzioni dei rapporti dopo la messa in onda e oggi è arrivata la conferma della fine di una relazione.

La fine di “Temptation Island” porta con sé sempre molti strascichi. Al termine della trasmissione molte coppie escono separate dal programma, dopo anni di relazione.

Quest’anno, più che mai, ci sono state molto sorprese al termine dei falò di confronto:

Manuela Carriero e Stefano Sirena sono usciti insieme ai rispettivi tentatori, Claudia e Ste si sono sposati, Floriana e Federico si sono prima lasciati e poi sono tornati insieme, tira e molla per Tommaso e Valentina mentre si sono lasciati definitivamente Jessica e Alessandro.

La coppia che sembrava aver superato tutte le crisi era quella comporta da Alessio Tanoni e Natascia Zagato. Ma la notizia delle ultime ore ha colto di sorpresa tutti i fan del programma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Regina di tutte le gn****e”, Melissa Satta incontenibile, tris di SCATTI da perdere la testa

Pochi minuti fa la conferma durante una diretta Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Tanoni (@alessiotanoni)

In una diretta su Instagram tra Ste Socionovo, neosposo, e Alessio Tanoni, quest’ultimo ha dato ufficialmente la notizia al suo amico e a tutti i fan collegati che la storia con Natascia Zagato è conclusa.

Un annuncio incredibile che nessuno si sarebbe aspettato soprattutto da parte di Alessio che non ha mai dato segni di cedimento rispetto al suo amore per la fidanzata tanto da non farle recapitare neanche un video dal villaggio.

Eppure la decisione sembrerebbe che l’abbia presa proprio il bel marchigiano. Alessio ha detto di volersi prendere del tempo per se stesso e attualmente non sta frequentando nessun’altra, meno che mai una tentatrice.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Spacchi tutto” Annalisa, il top troppo corto blocca il web: posa devastante – FOTO

Si attendono ora risposte da parte di Natascia che spiegheranno la sua versione dei fatti.