L’influencer continua la sua vacanza in Costa Smeralda tra cene eleganti e relax in barca, le foto con una cara amica ha però fatto sognare i fan.

L’esperienza del GF per lei è stata una vera fortuna visto che ha incontrato il suo amore Pierpaolo Pretelli con cui ha legato fin da subito e ora sono più uniti che mai. Giulia Salemi si trova con lui in Costa Smeralda da alcuni giorni dopo il pit stop a Ibiza.

Attivissima sui social, la giovane cerca di coinvolgere ogni giorno i suoi 1.6 milioni di follower con foto e video sempre molto divertenti delle sue giornate trascorse all’insegna del divertimento più sfrenato.

L’ultimo post condiviso ha scaldato i cuori di molti, l’ex gieffina non è sola ma abbracciata con una cara amica incontrata a Porto Cervo. Vediamo di chi si tratta.

Giulia Salemi abbracciata a lei è un sogno: Porto Cervo è in tilt

“My bestie and your bestie. Sit down by the fire. Your bestie says she want party. So can we make these flames go higher. La mia partner in crime è arrivata”, scrive Giulia nella didascalia che accompagna l’ultimo post condiviso ieri sera sulla sua pagina social.

Non è solo dunque ma accanto all’amica Martina Hamdy, la meteorina di Mediaset che ha partecipato assieme a Giulia al “Grande Fratello” nel 2018.

Le due sono strette a bordo piscina e sorridono divertite nel carosello di foto che le ritrae complici e bellissime. Abito corto color magenta per Giulia, mentre Martina Top bianco e gonna abbinata che le fascia bene i fianchi esili.

Due visioni a cui i fan non hanno potuto sottrarsi, 87mila like per loro e commenti molto intensi per complimentarsi della loro meraviglia: “Chi trova un amica trova un tesoro…custodisci il tuo tesoro ❤️”, “Un’amicizia bellissima ❤️”, “Che coppia di ragazze 😍”, “CHE BONE 🔥😍”.