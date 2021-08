Calciomercato, il PSG è pronto a fare il botto: dopo l’acquisto di Messi, la squadra parigina avrebbe messo gli occhi sul fuoriclasse che tutti desiderano

Le notizie che provengono dalla Spagna stanno facendo tremare il mondo del calcio. Il Paris Saint-Germain, che ha recentemente messo a segno un acquisto senza precedenti ingaggiando Lionel Messi, sarebbe pronto a fare il bis e a completare il tridente d’attacco che coinvolge anche Neymar. Il fenomeno argentino, dopo 17 anni trascorsi tra le file del Barcellona, ha detto addio al club con cui ha conseguito importanti vittorie, trasferendosi al PSG a fronte di un contratto pari a 40 milioni di euro, con annessi bonus. Stando ai rumors trapelati dal quotidiano spagnolo AS, la società di Al-Khelaifi non avrebbe ancora completato la sua rosa. A quanto sembra, il club francese avrebbe messo gli occhi sul fuoriclasse che tutti desiderano.

NON PERDERTI ANCHE —> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

Calciomercato, il PSG fa il botto: dopo Messi arriva il fuoriclasse dall’Italia

NON PERDERTI ANCHE —> Calciomercato, colpaccio Roma: c’è intesa con il Chelsea per il giocatore inglese

Ormai da giorni non si parla d’altro che dell’arrivo di Lionel Messi al Paris Saint-Germain. L’attaccante, che ha indossato per 17 anni la maglia del Barcellona, ha firmato un contratto della durata di due anni che gli garantirà uno stipendio record di 40 milioni. Il PSG, che già nelle scorse settimane si era sbilanciato con l’acquisto di Donnarumma, ha così messo a segno l’ennesimo colpo di mercato. Stando alle notizie diffuse dal quotidiano spagnolo AS, le sorprese non sarebbero affatto terminate qui. Il PSG, a detta dei rumors, ha tutta l’intenzione di completare il tridente d’attacco attualmente formato da Messi e Neymar.

Il club francese, sempre secondo le voci, avrebbe messo gli occhi su Cristiano Ronaldo, il gioiello juventino che a giugno del 2022 andrà via dall’Italia a parametro zero. I piani della squadra di Al-Khelaifi sono molto chiari: offrire a Ronaldo un contratto biennale che lo tratterrebbe a Parigi fino al 2024, degna conclusione di una carriera lunga e ricca di successi.

Se l’operazione venisse completata, sarebbe davvero difficile – se non impossibile – tenere testa al PSG. Il tridente Messi-Ronaldo-Neymar, pur non ancora concretizzatosi, inizia già a far tremare gli avversari.