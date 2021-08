“La fine del mondo”, Karina Cascella lo spacco laterale più bello d’Italia. La mano finisce proprio là – FOTO

Karina Cascella ha pubblicato una foto da restare tutti a bocca aperta. Lo spacco sul lato non dà tregua: favolosa!

L’ex volto del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne è uscita nuovamente allo scoperto con uno scatto da far venire la pelle d’oca all’istante.

Si tratta di Karina Cascella, la soubrette più energica e adrenalinica del salotto di gossip sulle reti Mediaset. La splendida celebrità aversana per questa estate rovente, non ha scelto la frescura del Nord Italia, in dolce compagnia del suo uomo.

Ricordiamo che la coppia era etichettata tra le più promettenti del panorama del piccolo schermo. Lui è Max Colombo, ex opinionista del dating di Maria, colpito dal modo di fare e lo stile di una donna tutta d’un pezzo.

Nonostante le ultime foto del volto televisivo di Canale 5 in compagnia con Eros Ramazzotti, il loro amore non è affatto in discussione e continua a mietere cuori, coccole e abbracci

Karina Cascella outfit super elegante e quel fare malizioso che non lascia spazio all’immaginazione

