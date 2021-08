Ambra Angiolini, mostra la sua parte più bella…”Si resta senza fiato” – FOTO

La showgirl e attrice ha pubblicato un post dove mostra la sua parte migliore. Un sorriso a 32 denti senza precedenti.

Ambra Angiolini è una delle attrici più amate del nostro panorama.

Giunge al successo quasi 30 anni fa con ”Non è la Rai”, programma ideato da Gianni Boncompagni, andato in onda dal 1991 al 1995.

Si trattava di un celebre programma di intrattenimento rivoluzionario dove giovani donne, ancora adolescenti, si apprestavano a diventare stelle nascenti della televisione italiana.

Ambra all’epoca aveva solo 15 anni e faceva parte del cast della trasmissione, la stagione successiva condusse il programma che inizialmente era stato presentato da Paolo Bonolis e da Enrica Bonaccorti.

Ambra e quel sorriso senza eguali

Ne è passato di tempo, oggi Ambra è una donna di successo e realizzata. Attrice e showgirl ha ottenuto diversi riconoscimenti e ha alle spalle una carriera di un certo livello.

E’ realizzata anche dal punto di vista personale. dopo il suo matrimonio con il cantautore Francesco Renga, dal quale ebbe due figli, oggi è felice accanto all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

In questo post Ambra vuole mostrare la sua parte migliore: un sorriso a 32 denti senza paragoni.

Bella, solare e affascinante come resistere alla sua radiosità che rende contagioso il buon umore.

I suoi numerosissimi followers lo sanno bene e ad ogni post che pubblica è un tripudio di like e commenti di apprezzamento. Gli utenti si complimentano con lei per la sua energia e per quella simpatia contagiosa che sprigiona positività da tutti i pori.

Nella didascalia del post scrive: “Dietro questo sorriso ci sono ben 2 kcal bruciate. Buon Ferragosto!”, mentre si mostra sorridente all’obiettivo.