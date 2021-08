Romina Power: momenti di concitazione. Paura per la salute di un membro della famiglia

Romina Power. La cantante americana sta trascorrendo le vacanze cercando refrigerio in Val d’Aosta durante quest’afosa estate 2021. Momenti di paura per un suo compagno di viaggio

Romina Power ha un nutrito profilo Instagram che cura personalmente dove si contano, al momento, circa 223mila follower. La cantante americana ci tiene a tenerli costantemente aggiornati sulle novità che riguardano la sua vita: condivide hobby e passioni, diffonde importanti messaggi solidali e raccoglie spesso immagini che fanno parte del repertorio della sua carriera. Particolarmente commoventi sono gli scatti del passato della sua famiglia: come in un vecchio album di ricordi, ricorrono le fotografie dei suoi anni di gioventù insieme all’ex marito, Albano Carrisi, e ai loro quattro figli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Morte Gianfranco D’Angelo: addio all’attore 85enne. Altro duro colpo per lo spettacolo italiano

Romina Power: paura in vacanza. Sventato pericolo per un membro della famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Romina Power sta trascorrendo quest’afosa estate 2021 in vacanza in Val d’Aosta, cercando di trovare refrigerio dalle alte temperature che stanno tartassando il territorio nazionale.

Ha condiviso tramite Instagram Stories immagini suggestive della vegetazione montana tipica dei luoghi in cui è in visita, adatti alla meditazione e al relax. Purtroppo, però, è stata lei stessa a rendere informati i fan di una disavventura in cui è incappato un membro della sua famiglia che poteva avere esiti davvero nefasti.

Stiamo parlando della sua cagnolina Daisy, colpita al naso da un forasacco. Di cosa si tratta? Le stagioni primaverili ed estive vedono il diffondersi di piccole spighette, che possono diventare letali quando si seccano. Ridide, di colore giallo bruno, hanno una forma “a lancia”, come composta da minuscoli uncini.

Per i nostri amici a quattro zampe diventa così quasi impossibile scrollarseli di dosso. I forasacchi sono pericolosissimi, vanno letteralmente ovunque: orecchie, naso, zampe, occhi, bocca, sotto cute, provocando danni come infezioni, arrossamenti, edema, pus e dolore. In casi estremi può sopraggiungere anche la morte.

LEGGI ANCHE —–> “Che spettacolo” Elisabetta Gregoraci, il bikini scoppia: davanzale da crepacuore – FOTO

Fortunatamente Romina Power è una padrona attenta ed è intervenuta tempestivamente. “Sono veramente grata all’ equipe veterinaria che ha tolto il fora sacco dal nasino di Daisy nella Val d’Aosta” – ha scritto su Instagram, mostrandosi mentre stringe a sè la cagnolina, circondata dagli operatori veterinari che l’hanno assistita.

Tutto è bene quel che finisce bene. La vacanza può continuare serenamente.