“25 gradi”, Rosaria Cannavò, bomba sexy tra le montagne: il tatuaggio in mostra nel punto giusto – FOTO

Rosaria Cannavò manda in tilt i followers di Instagram con una serie di pose da urlo. Il dettaglio del tatuaggio non sfugge: mostruosa.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha mostrato i “muscoli” nell’ultima performance su Instagram. Rosaria Cannavò ha mantenuto inalterata la sua splendida forma, mostrando un grande adattamento a determinati ambienti.

Grazie alla forza di volontà e un coraggio sopra le righe, la vip di canale 5 ha impressionato davvero tutti. Durante il reality show condotto da Ilary Blasi ha dimostrato a tutti di saper convivere con le difficoltà e gestire le situazioni di pericolo.

I followers e qualche telespettatore puntavano fortemente al trofeo, al termine dell’avventura. Le preferenze su Awed e Valentina Persia però le hanno negato la possibilità di raggiungere una finale, che per molti sarebbe stata davvero meritata.

Oggi, Rosaria sembra aver smarrito qualche chilo, quel che basta però per mantenersi in forma strepitosa, come aveva sempre sognato

Rosaria Cannavò, in costume tra le montagne: supersonica

