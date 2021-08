Anna Tatangelo incontenibile, il bikini a triangolo valorizza la sua parte più bella.. – FOTO

Anna Tatangelo è incontenibile: nella giornata di Ferragosto, la cantante ha indossato un bikini a triangolo che valorizzava la sua parte più bella

Anna Tatangelo, come tantissime altre colleghe del settore, ha scelto di trascorrere la festività di Ferragosto in spiaggia. Stando alle Instagram stories pubblicate tramite il social network, l’artista di Sora non era in compagnia di Livio Cori, suo attuale compagno. Anna si è infatti mostrata assieme al figlio Andrea e ad un’amica, con i quali ha deciso di concludere la giornata al McDonald’s, dopo un rilassante pomeriggio al mare. I followers della cantante, numerosissimi, sono rimasti senza parole di fronte ad un particolare scatto. Si tratta di un selfie in cui la Tatangelo ha messo in mostra la sua parte più bella: lo spettacolo è assicurato.

Anna Tatangelo, il bikini a triangolo valorizza la sua parte più bella – FOTO

