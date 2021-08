“Divinamente bella”, Giulia De Lellis il vestito a paillettes dorato, passerella bollente: quì è lo spettacolo – FOTO

Giulia De Lellis splende come una star divina durante una serata di “gran galà”. Il meglio del suo repertorio: una principessa.

La neo conduttrice di “Love Island Italia”, Giulia De Lellis ha infiammato il web con una performance su di giri che la incorona tra le bellezze più sensuali del momento.

Reduce dal successo sul grande schermo televisivo, gli addetti hanno storto in diverse circostanze il naso nei riguardi della sua esperienza e professionalità.

Giulia attraverso i social aveva lanciato un appello, simile ad un “grido” d’aiuto in attesa della risposta di un esperto del mestiere. Nonostante le difficoltà, la vip romana non si è persa d’animo e ha lottato fino all’ultimo pur di far ricredere tutti sul suo conto.

Insomma è soltanto una questione di tempo e null’altro per vedere Giulia mettersi a passo dei volti più blasonati della tv. D’altronde la bellezza e il fascino inimitabile della nuova vita da conduttrice potrebbero essere un alleato inaspettato, durante la cavalcata al successo in tv

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elettra Lamborghini, “scambi giusti” a fine concerto nel camerino: Una bomba… – FOTO

Giulia De Lellis, passerella straripante durante l’orario di “cena”: fan allietati a tavola

PER VEDERE LA FOTO DI GIULIA DE LELLIS, VAI SU SUCCESSIVO