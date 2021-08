La celebre serie tv, “La Casa di Carta” è in dirittura d’uscita degli episodi della quinta stagione. Le sorprese in anteprima: cosa vedremo.

Cresce enormemente l’attesa della quinta e presumibilmente ultima stagione della serie tv, “La Casa di Carta 5”.

I fan non vedono l’ora di assaporare i nuovi episodi della soap opera, che spopola sul grande schermo di “Netflix“. La trama avventuriera e adrenalinica della pellicola ha fatto innamorare tantissimi appassionati, rimasti legati ai protagonisti in “gioco”.

Dal personaggio di Tokyo, interpretato da Ursula Corbero a Lisbona, gli episodi in frequenza fanno capire di essere di fronte ad una “creatura” televisiva internazionale.

Tuttavia se fino a qualche giorno fa, gli addetti navigavano nel buio più totale nello stabilire il filone di un’ultima stagione tutta da vivere, ad oggi sembra esserci qualche certezza in più.

A rompere il silenzio così su due piedi ci ha pensato direttamente il “colosso” in questione attraverso una serie di foto a tema

La Casa di Carta 5, svelati i dettagli della nuova stagione

“La línea es muy fina. Y si me obliga a cruzarla, lo voy a hacer, con una sonrisa.” “The line is very thin. And if you force me to cross it, I’ll do it, with a smile.”#LCDP5 pic.twitter.com/Ni8kXqWF55 — La Casa de Papel (@lacasadepapel) August 11, 2021

Dalle ultime notizie trapelate dagli uffici della casa madre televisiva di Netflix ci sono interessanti novità riguardanti la nuova stagione de “La Casa di Carta 5”.

I dettagli sono stati pubblicati proprio in questi giorni e corrispondono a tutto ciò che andremo ad assistere in futuro, tra sorprese e colpi di scena. Tutto è legato alla nuova stagione dunque con un primo assaggio già avuto in occasione dell’uscita del teaser ufficiale.

I nuovi poster sui personaggi pubblicati nelle scorse ore sui vari profili social fanno capire l’andazzo dell’ultima sequenza di episodi, tutti da vivere prossimamente.

Come se non bastasse, Netflix ha lanciato qualche tweet stimolante per i gusti dei telespettatori, in trepida attesa dell’uscita della quinta stagione: “Avevamo pensato di essere in guerra…”, “Siamo alle corde ma non ancora morti…”.

La banda protagonista del film perderà una pedina importante dello “scacchiere” e ben presto sarà di scena l’intervento delle forze armate e più precisamente dell’esercito.

IL TRAILER UFFICIALE DELLA QUINTA STAGIONE DE “LA CASA DI CARTA”

Nel trailer ufficiale si evince una battaglia inattesa tra i militari e il gruppo dei rapinatori, che si vedono allontanare l’obiettivo iniziale.