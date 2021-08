Eleonora Boi bellissima con un look estivo e fresco – FOTO

La conduttrice Eleonora Boi è sensuale e bellissima con shorts e un top a fiori molto estivo e raffinato, che bellezza

Eleonora Boi ha condiviso una foto dove indossa un paio di shorts di jeans e un top verde a fiori. Nella didascalia ha scritto ironicamente:“Rassegnarti all’idea di non avere più 16 anni, lo sai facendo nel modo sbagliato”. Il suo look effettivamente è molto giovanile però con il suo fisico e portamento le sta a pennello. Inoltre dimostra anche meno anni di quelli che ha e perciò le è concesso di indossare un look così.

Eleonora Boi e la foto dolce con il compagno

La conduttrice ha condiviso una tenera foto insieme al suo compagno Danilo Gallinari, scrivendo:”Buon ferragosto”. I due stanno insieme da molti anni e hanno un figlio insieme. Vivono insieme in America e lei fa avanti e indietro con l’Italia. La bella conduttrice ha scritto qualche settimana fa una dedica dolcissima al compagno e al suo lavoro:”Forse è davvero solo una sconfitta da non celebrare e dimenticare in fretta. Eppure c’è così tanto di buon in questo il sacrificio, la voglia di non arrendersi mai, l’amore incondizionato per questo sport e per lasciarlo andare così. Sono fiera di te sempre”.

Il compagno ha infatti partecipato alle Olimpiadi di Tokyo con l’Italbasket e per lui è stata un esperienza bellissima e infatti al riguardo ha scritto:“Cala il sipario sulle Olimpiadi e con esse si chiude una splendida estate tinta d’azzurro. Dagli Europei di calcio alle numerose medaglie, passando per il preolimpico e il bellissimo cammino dell’Italbasket. Con il tricolore addosso abbiamo costruito ricordi indelebili e anche per me quest’esperienza di Tokyo 2020 resterà unica”. Quest’anno gli azzurri hanno fatto sognare l’Italia prima con la vittoria degli Europei e poi con la conquista di ben 40 medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Inoltre prima di queste grandi soddisfazione sportive abbiamo anche vinto l’Eurovision con la canzone vincitrice di Sanremo dei Maneskin. Abbiamo dimostrato a tutto il mondo che quando ci impegniamo siamo davvero invincibili e questo ci ha dato tanta forza dopo un anno e mezzo di batoste prese dal covid che ha limitato e cambiato radicalmente la nostra vita.