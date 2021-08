Rosita Celentano, la FOTO clamorosa della figlia di Adriano: fan senza fiato

La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori pubblica uno scatto che lascia il pubblico a bocca aperta. Il richiamo della natura è troppo importante per lei.

Rosita Celentano è considerata una delle figlie d’arte più celebri nel nostro paese.

Sua madre è l’attrice Claudia Mori e suo padre è l’intramontabile cantante, attore e showman Adriano Celentano.

Rosita, così come sua sorella, ha voluto seguire le orme dei suoi genitori e tentare la carriera del mondo dello spettacolo. E’ una conduttrice televisiva e radiofonica e un’attrice.

A soli 9 anni ha esordito in ‘Yuppi Du’, il film del ’75 dove erano impegnati entrambe i genitori, con la regia proprio di Adriano Celentano.

L’apice della sua carriera l’ha raggiunto con la conduzione del Festival di Sanremo, nel 1989, infatti, la kermesse canora l’ha condotta proprio Rosita insieme a Gianmarco Tognazzi, Paola Dominguin e Danny Quinn.

Dopo diverse partecipazioni in alcune trasmissioni televisive di punta della Rai e di Mediaset, Rosita si è resa protagonista anche sui social.

Rosita Celentano incuriosisce i fan con il suo ultimo post

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Su Instagram, la 56enne milanese, ha raggiunto 64,3 mila followers e ogni giorno ama sorprendere con degli scatti che incuriosiscono il pubblico che la segue.

Questa volta ha mostrato un angolo di pace e nella didascalia del post ha aggiunto: “Il bosco, la mia casa, la mia anima…presto mi troverete lì”.

Non aggiunge altro se non alcuni dei soliti hashtag. Le fotografie in questione immortalano prima un’amaca sperduta tra gli alberi del bosco e poi Rosita seduta su di essa con i suoi due cani attorno a lei.

Sembra avere tutto l’occorrente per trascorrere del tempo in questo angolo di mondo.

Chissà che intenzioni avrà la figlia di Adriano Celentano?