Vlahovic: diviso tra due grandi club di Serie A. Pronti 70 milioni

Dusan Vlahovic: due grandi club di Serie A farebbero carte false per lui. Dall’estero arriva l’allettante proposta dell’Atletico Madrid

Dusan Vlahovic è tra i giovanissimi calciatori con il maggior potenziale di crescita, come dimostra la sua ultima stagione alla Fiorentina. I viola, nel 2017, offrirono all’attaccante di Belgrado un contratto di cinque anni, quando Vlahovic era a malapena 17enne, poi ufficializzato e divenuto effettivo a partire dalla sua maggiore età. Dal 2018, il fuoriclasse milita tra le file della Fiorentina, con cui ha totalizzato 77 presenze e 27 reti messe a segno, di cui 21 solo nell’ultimo anno. Il promettente gioiello dei viola è già conteso da due grandi club di Serie A, che farebbero carte false pur di ingaggiarlo. Tuttavia, nelle ultime ore, dall’Atletico Madrid sarebbe arrivata l’offerta più straordinaria di tutte.

Vlahovic, l’offerta imperdibile dell’Atletico Madrid: pronti 70 milioni

Ha solo 21 anni ma è già uno degli attaccanti più promettenti del panorama calcistico mondiale. Dusan Vlahovic, di origine serba, vanta non solo di una struttura fisica che lo rende una punta pressoché incontrastabile dalla difesa avversaria, ma anche di qualità tecniche che gli hanno fatto sviluppare un’ottima intesa con i compagni di squadra. Juventus e Inter, alla ricerca di un componente che possa rafforzare i rispettivi reparti d’attacco, farebbero carte false per lui. Il serbo, che veste la maglia della Fiorentina dal 2018, ha infatti un enorme potenziale.

Nelle ultime ore, tuttavia, le indiscrezioni rilasciate dal Corriere della Sera hanno prospettato uno scenario del tutto differente. I due grandi club di Serie A potrebbero infatti essere rapidamente surclassati dall’Atletico Madrid. Il club di Enrique Cerezo sarebbe infatti pronto ad offrire una cifra davvero allettante ai viola, pari a 70 milioni di euro. Anche il Tottenham, stando agli ultimi rumors, avrebbe messo gli occhi sul gioiello della Fiorentina.

Un colpo di mercato che si rivelerebbe senza dubbio vantaggioso per il club italiano. A fronte di un contratto in scadenza a giugno 2022, Vlahovic potrebbe presto lasciare la Fiorentina alla volta della Spagna. La sua carriera è soltanto agli inizi e non potrà che decollare.