Fabrizio Corona si scaglia contro Aurora Ramazzotti per una FOTO: i dettagli

Fabrizio Corona si è scagliato contro Aurora Ramazzotti per una foto pubblicata dall’influencer nelle sue stories su Instagram: il motivo

Fabrizio Corona non vuole proprio smetterla di lanciare critiche agli altri Vip. Questa volta nel suo mirino (e non si tratta di quello fotografico) è finita Aurora Ramazzotti, rea di aver postato nelle sue IG Stories una foto in cui la si vede davanti al tramonto dell’isola greca di Santorini in bikini e ben in evidenza c’è il suo lato B. La influencer ne era ben consapevole visto che ha scritto sullo scatto: “Sassi, tramonti e c..i“.

Tuttavia il fotografo non ha colto l’ironia a ha pubblicato sul social network la stessa immagine di Auri scrivendo: “Ma non aveva denunciato il catcalling?” ed evidenziando la parola incriminata.

L’accusa di incoerenza di Fabrizio Corona ad Aurora Ramazzotti

Corona ha quindi in pratica accusato di incoerenza Aurora Ramazzotti visto che, a suo dire, non è fedele a quello che poco tempo fa la ex Iena aveva denunciato, ossia il catcalling. Una pratica di molti uomini di fischiare per strada alle belle ragazze per richiamare la loro attenzione, come se fossero dei cagnolini o gattini!

Un’abitudine cafona e irrispettosa nei confronti del sesso femminile. Ovviamente l’associazione tra la foto della Ramazzotti e il catcalling non regge e il galeotto ha solo sciupato l’ennesima occasione per stare zitto.

La figlia della conduttrice televisiva Michelle Hunziker e del cantante Eros è molto autoironica e come ha fatto in questo scatto, così anche in altri postati o inseriti nelle sue IG Stories, mette sempre un pizzico di umorismo, elemento magari troppo arguto affinché Fabrizio Corona ne comprenda il significato per nulla recondito.

E se Corona consultasse la famosa “rubrichetta” di Aurora Ramazzotti chissà cosa ne tirerebbe fuori. Intanto lei non si è espressa, o non ancora, sull’accusa di incoerenza ma se dovesse farlo non mancherebbe di certo quel tocco di ironia che contraddistingue la grandezza di una ragazza di soli 24 anni.