Annalisa ha pubblicato due scatti meravigliosi in cui è ricoperta solo di schiuma: i fan sono in delirio per la bellezza della cantante di “Movimento lento”

La cantante Annalisa Scarrone, conosciuta solo con il suo nome di battesimo, lascia sempre di stucco i suoi innumerevoli follower su Instagram con delle foto straordinarie, di sicuro scattate dai migliori fotografi su piazza. L’ultima sua immagine è qualcosa di semplicemente divino: è ricoperta solo di schiuma.

La 36enne di Savona è reduce da un successo enorme con il suo ultimo singolo, “Movimento lento”, cantato insieme a Federico Rossi dei Benji e Fede, che sta portando in giro per l’Italia in tournée insieme agli altri suoi bellissimi brani.

Annalisa, le foto immersa nella schiuma

La bellissima cantante di “Nuda” è immersa nella vasca da bagno in entrambi gli scatti, uguali, vestita solo della schiuma… Nuda come il titolo della sua canzone e ultimo successo discografico.

I suoi ammiratori sono letteralmente impazziti di gioia nell’ammirare questa ennesima sua immagine tanto che un utente ha scritto: “Non ho parole per la tua bellezza”. Un altra persona invece, ancora più entusiasta della prima, ha affermato: “Ci fai venire un infarto così” e via discorrendo.

Due foto, una a colori e l’altra in bianco e nero, tutte da godere per i follower di Annalisa Scarrone, che non ci pensa proprio a smettere di strabiliare il suo pubblico con le sue canzoni e anche con la sua bellezza divina.

La cantautrice ha iniziato un tour il 30 luglio alla “Fiera della Musica” di Azzano Decimo in provincia di Pordenone che sta attraversando da nord a Sud l’Italia passando per le province di Cosenza, Taranto, Cuneo e altre e terminado con l’ultima esibizione a Codigoro in provincia di Ferrara.

Molte delle tappe della tournée dell’artista emiliana stanno registrando sold out: il pubblico è molto affezionato a lei e alla sua musica tanto da riempire molte piazze in giro per l’Italia.