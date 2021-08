“Il mar rosso”, Giulietta Cavaglia scollatura “V” esagerata, la gonna vola via: passione travolgente – FOTO

Giulietta Cavaglia si appresta a realizzare il sogno proibito dei followers di Instagram con uno scatto a luci rosse di passione: travolgente.

La web influencer reduce dal successo di Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatrice prima e tronista poi ha messo in evidenza le più “spietate” caratteristiche del suo repertorio di forme.

Si tratta di Giulietta Cavaglia, celebre nel mondo della tv e dello spettacolo in generale per aver partecipato a diverse passerelle alla moda, alla ricerca della notorietà. Sin dall’età adolescenziale, Giulietta si trasferisce nella città di Torino, dove intraprende un percorso di studi molto interessante, destinato a fare carriera.

Gli studi si concludono con il massimo dei voti, conditi da una meritatissima lode in “Design della Comunicazione Visiva”.

In seguito ha posato per alcuni shooting e brand pubblicitari, prima di fare il salto definitivo di qualità sul piccolo schermo di Canale 5 e del dating show di “Uomini e Donne”, in cui ha fatto parlare di sè tra love story e incomprensioni

NON PERDERTI ANCHE –> “Sempre più divina”: Costanza Caracciolo, il fisico da urlo fa impazzire tutti. Super in forma – FOTO

Giulietta Cavaglia ad un passo dall'”illegale”: spettacolo in primo piano

PER VEDERE LA FOTO DI GIULIETTA CAVAGLIA, VAI SU SUCCESSIVO