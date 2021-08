Michelle Hunziker non si ferma un attimo, la sua vitalità si percepisce anche attraverso lo schermo di uno smartphone. E’ inarrestabile.

Che botta di vita che è Michelle Hunziker, piena di energie e con il sorriso sulle labbra fa venire il buonumore solo a guardarla. La sua estate non è ancora finita e se la gode al mare ma anche in montagna.

La parola d’ordine è divertimento e la presentatrice fa di tutto per rendere ogni attimo perfetto. Dopo tre gravidanze Michelle continua ad essere una delle donne più belle dello spettacolo, il suo fisico fa invidia a molte ma tutto è anche frutto di duro lavoro in palestra ed una sana alimentazione.

Attualmente Michelle è sulle Dolomiti e rilassa tra i verdi paesaggi incantanti, in compagnia di Tomaso Trussardi (suo marito), delle sue due bimbe Celeste e Sole, dei suoi amici pelosetti e di qualche amica speciale. Contemporaneamente però tiene d’occhio Aurora (nata dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti) che si trova in vacanza in Grecia con Goffredo (suo fidanzato).

Con chi se la ride Michelle nelle bellissime lande delle Dolomiti?

Con un lungo post su Instagram Michelle Hunziker racconta dell’esperienza vissuta con l’amica e collega Serena Autieri, insieme hanno scalato la parete del Piz Boè, inizialmente la conduttrice svizzera temeva di non farcela, ma poi ha ingranato la marcia e vittoriosa è arrivata in cima.

Le due donne ridono di gusto dopo aver affrontato faticosamente la scalata, ma tutto è valso ogni minimo sforzo, la vista è uno spettacolo senza precedenti. Nel reportage di Michelle si possono vedere anche alcuni video, la guida spiega loro come fare per arrampicarsi e tutto è andato per il meglio.

Il divertimento ancora una volta ha preso il sopravvento su tutti che soddisfatti si sono riposati dopo il duro lavoro.

I fan hanno commentato e riso di gusto con altri vip che hanno commentato l’impresa eroica. Un momento davvero felice da ricordare per molto tempo.