Mikaela Silva è una donna estremamente sexy, il suo corpo perfetto è desiderato da milioni di persone. Bagnata di rosa è un incanto.

Nata a Mosca nel 1994, Mikaela Silva si è fatta strada nel mondo dello spettacolo italiano. Il padre è di origini angolane mentre la madre afghane, ha vissuto in Angola fino all’età di 6 anni per poi trasferirsi in Italia e vivere la sua vita a Camogli (Genova).

Immediatamente dopo la maturità in lingue è volata in Cina per tre anni, dove mosso i primi passi nel mondo del lavoro esordendo come ballerina e modella. La danza ha sempre fatto parte della sua vita, fin dall’età di 5 anni ha preso lezioni e si è perfezionata negli anni in diverse parti del mondo, infatti parla fluentemente il portoghese, francese, inglese, spagnolo ed italiano, naturalmente anche un po’ di cinese.

Dopo l’esperienza in Cina è ritornata in Italia dove ha iniziato a far parte di diversi corpi di ballo di prestigiosi programmi televisivi. Il suo successo arriva quando esordisce come velina del tg satirico “Striscia la Notizia”, da quel momento la sua fama è diventata inarrestabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Bella da vivere” Sabrina Salerno, il bikini è inesistente: un’esplosione di curve. Atomica – FOTO

Mikaela Silva si gode l’estate e mostra a pubblico la sua parte migliore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Sei spaziale”, Carolina Marconi in bikini mostra un fisico da urlo – FOTO

L’estate della ballerina è no stop, la stiamo ammirando in giro per la Sicilia, i posti ed i panorami che pubblica sul suo profilo Instagram, seguito da 168 mila follower, sono incantevoli. Grazie alle storie pubblicate sul social abbiamo scoperto anche quali sono i suoi piatti preferiti e tutti i suoi sorrisi, sempre sinceri, allegri, spensierati.

Gli scatto pubblicati alle Saline Isola di Mozia (Marsala), hanno suscitato parecchio interesse nei fan. La bellissima Mikaela Silva si bagna beata in acque color rosa e si fotografa al sole, come una pantera domina la scena che in un attimo diventa rovente a causa della sua perfezione.

Fisico statuario, pelle meravigliosa e simpatia da vendere, Mikaela conosce il suo notevole potenziale e lo mostra senza freni sulla sua vetrina virtuale. I numerosi follower, estasiati, non possono far altro che bearsi di tanta bellezza.

Le sue foto si riempiono di cuoricini ed ogni commento diventa futile dinanzi a tanta perfezione.