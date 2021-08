Valentina Vignali lascia tutti a bocca aperta Si sveglia e succede quello che nessuno avrebbe immaginato

Valentina Vignali sa sempre come intrattenere i suoi follower. La cestita, oggi anche nota e super seguita influencer, mostra la sua versatilità e il suo essere simpatica, qualità che le valgono il favore del pubblico che, tra le altre cose, l’apprezza anche per la sua bellezza e prorompenza.

Lei è tutto questo insieme e lo mischia in modo così sapiente che sul suo profilo Instagram non ci si annoia mai. Non mancano i momenti di ilarità, come anche gli spunti di riflessione, gli scatti dal campo di basket e gli allenament come le foto in bikini o in abiti da sera che la immortalano in pose che piacciono sempre molto. Il suo ultimo contributo è molto particolare ed i fan sono pazzi di lei.

Valentina Vignali ed un risveglio curioso: il VIDEO

