Federica Masolin direttamente dalla Grecia regalo uno scatto meraviglioso. La giornalista come una dea

Una vera esperta di sport e un’icona di bellezza e glamour che non ha eguali. Una professionista nel mondo del giornalismo di oggi che fin da giovanissima si è mossa tra la pallavvolo, il calcio fino ad arrivare ad essere l’inviata per le Olimpiadi, a Londra 2012 e Sochi nel 2014.

Oggi Federica Masolin è per tutti la regina della Formula 1 per Sky, amata per la sua indiscussa bellezza, ma anche per simpatia e professionalità. Qualità queste che nel 2017 le hanno valso il riconoscimento di telegiornalista dell’anno superando anche Giorgia Rossi.

Nonostante la popolarità e l’amore che il pubblico nutre nei suoi confronti, Federica è super riservata e tiene fuori dai social, in particolare, amore, amici e vita privata. Di questi momenti estivi sappiamo solo che è in vacanza ma non con chi.

Federica Masolin incanta Instagram: bella come non mai

“Sembra un quadro eseguito dal pittore più delicato di tutti i tempi🖌”. Così uno dei tanti fan definisce Federica Masolin nel suo ultimo scatto pubblicato su Instagram. La giornalista di Sky specializzata nel seguire la Formula 1, lancia sul social dell’immagine un bellissimo scatto dalla Grecia.

Tempo di vacanza anche per lei che si trova in una delle isole più rinomate del Paese, Santorini. Alle sue spalle il blu intenso del mare, la terra che spunta tra le acque, un cielo senza una nuvola che sembra essere un tutt’uno con il mare ed in primo piano lei, la bellezza fatta persona.

Federica Masolin si mostra “con il cappello della mamma” così come scrive nella didascalia al post. Si tratta di un cappello lavorato a uncinetto che a righe colorate che le cade sugli occhi. Sorriso e quei lunghi capelli che scedono fin sul seno. Top verde militare molto sempice e contenuto.

Nulla di esagerato per una delle giornaliste più amate del web che mostra una bellezza autentica ed un modo sempre elegante di mostrarsi, anche nelle situazioni più easy e meno formali come le vacanze. Così bella e vera che un follower non può fare a meno di commentare: “Federì mamma mia”.