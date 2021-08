Elodie lato A impressionante. Ma il reggiseno c’è? Attenzione a quei dettagli…- FOTO

Elodie sta trascorrendo alcuni giorni in Sicilia con le sue amiche, tra cui Diletta Leotta: la cantante, durante l’escursione, scopre il suo magnifico ventre.

Elodie è una cantante amatissima dagli italiani: con la sua voce e la sua energia riesce sempre a coinvolgere i telespettatori (quando va in televisione) e i radioascoltatori. La Di Patrizi sta infiammando anche il mondo dei social network con le sue fotografie da arresto cardiaco.

La romana, in questi giorni, è in Sicilia: la 31enne è insieme ad un gruppo di amiche tra cui è presente anche Diletta Leotta. Proprio qualche giorno fa, è stato il compleanno della conduttrice e giornalista: le immagini della festa hanno fatto il giro del web e hanno sollevato anche diverse polemiche. Elodie, in ogni modo, riesce sempre ad infuocare la giornata dei suoi followers e anche oggi ha pubblicato una fotografia meravigliosa.

Elodie va in escursione: il ventre è tutto scoperto!

Per vedere la magnifica fotografia di Elodie, vai su successivo.