Bianca Guaccero ha postato su Instagram un nuovo scatto incredibile. Il suo fascino intramontabile ha lasciato i fan senza parole. Subito è boom di like.

Bellezza mediterranea, fascino travolgente, fisico mozzafiato. Bianca Guaccero non smette mai di stupire il pubblico con il suo talento e le sue curve mozzafiato. 40 anni, di Bitonto, l’attrice e conduttrice televisiva con i suoi occhioni neri e la sua chioma castana ha conquistato la scena affermandosi in trasmissioni, fiction e film di successo.

In attesa dell’inizio della nuova stagione televisiva, che la vede protagonista con la serie “Fino all’ultimo battito”, la conduttrice si sta godendo il periodo di pausa trascorrendo le vacanze al mare in cui si sta rilassando e sta ricaricando le batterie per l’arrivo dell’autunno e dei vari impegni.

Oltre che per i successi sugli schermi, Bianca è anche molto conosciuta sui social, in particolare su Instagram dove è seguita da ben 739mila follower. Il suo account è un susseguirsi di incredibili scatti dalla sua vita professionale e privata accomunati dalla sua bellezza travolgente e dalla sua spontaneità unica. Anche l’ultimo scatto ha conquistato tutti sbalorditi dal sul fascino intramontabile.

Bianca Guaccero: bellezza intramontabile, fan senza parole

