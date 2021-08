Paolo Berlusconi, le FOTO in barca con l’ex velina: il nome inaspettato

Il fratello minore dell’ex Premier è stato intercettato in barca con una nota showgirl a largo dell’Isola della Maddalena, curiosi di sapere di chi si tratta?

Lui è il fratello minore di Silvio Berlusconi. Parliamo di Paolo, imprenditore milanese 71enne e padre di quattro figli nati dalle sue precedenti relazioni: Alessia e Luna Roberta nati dal primo matrimonio con Mariella Bocciardo, mentre Davide Luigi e Nicole Rose dal secondo con Antonia Rosa Costanzo.

L’uomo in passato ha avuto relazioni importanti anche con altre donne dello showbiz come Katia Noventa, Natalia Estrada e Carolina Marconi. In questi giorni però è stato pizzicato assieme ad un’ex velina in barca a Montorio, isola al largo dell’arcipelago della Maddalena.

Con loro anche la figlia di lei, la piccola Jamie nata dall’unione con Steve Burns, e il figlio di lui, Davide Luigi. A parlare di questo incontro il settimanale Chi che ha pubblicato le prime foto.

LEGGI ANCHE –> “Il vero amore”: Silvia Provvedi emozionata, la gioia negli occhi. Fan commossi – FOTO

Che rapporto c’è tra i due? Tutti i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Sempre più divina”: Costanza Caracciolo, il fisico da urlo fa impazzire tutti. Super in forma – FOTO

Si tratta di Maddalena Corvaglia, l’ex velina che accanto a Elisabetta Canalis ha fatto sognare milioni di italiani quando giovanissima si esibiva sul bancone di “Striscia”.

Il settimanale chi in edicola questa settimana avrebbe pizzicato la donna proprio in barca con l’imprenditore, partenza da un porticciolo nei pressi di Villa Certosa e approdo presso l’isola di Montorio.

Tante attività in mare che hanno coinvolto anche la figlia di 10 anni di lei, con tuffi, bagni e un bel pranzo a bordo. Che rapporto esiste tra i due? Sembra che si conoscano da tempo ma solo recentemente hanno ufficializzato la relazione con le presentazioni ufficiali alla famiglia lo scorso giugno a Portofino alla presenza del nipote Piersilvio e la moglie Silvia Toffanin.

Maddalena però nelle scorse settimane ha smentito clamorosamente quando sono emerse le prime indiscrezioni riguardo tale notizia bomba.

Sui social aveva scritto a riguardo: “Ho letto che sarei fidanzata…Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà voi sarete i primi con cui lo condividerò”. Qual è dunque la verità? Attendiamo maggiori foto scoop dei due diretti interessati per sapere come si evolverà la “relazione”.