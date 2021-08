Adriano Celentano, ritorno in Tv imminente: la serata che cambia la vita

Adriano Celentano è pronto per il suo nuovo debutto in televisione, il progetto cambierà la sua vita notevolmente.

Tutti hanno sentito almeno una volta il nome di Adriano Celentano che negli anni è diventato una leggenda. L’artista sempre essere venuto dal futuro, tutte le sue canzoni, tutti i suoi spettacolo tutti i suoi film sembravano già scritti ed il successo che hanno avuto è stato mondiale.

Adriano non è solo un cantautore o un attore, Celentano è una vera leggenda vivente, il mondo dello spettacolo deve moltissimo al suo estro, alle sue idee, alle sue capacità. In poco tempo ha saputo imporsi nel panorama artistico italiano in un modo tutto suo, in un modo del tutto originale.

Le sue canzoni sono state le colonne sonore della vita di moltissimi fa, i suoi programmi motivo di rumors ed i suoi film esempi di vita.

“Il Bisbetico Domato”, ogni volta è un successo

Ieri sera è andato in onda su Rete 4 uno dei capolavori di Adriano Celentano, “Il Bisbetico Domato”, un film del 1980 diretto da Castellano e Pipolo. E’ una rivisitazione della commedia del poeta William Shakespeare “La Bisbetica Domata”, gli attori principali sono Adriano Celentano ed Ornella Muti. Fu girato in Lombardia, tra il Comasco, Milano, il lecchese e la brianza.

In quell’occasione Adriano tradì la moglie Claudia Mori (attrice) con la Muti, la cosa si seppe dopo un pò di anni ed il matrimonio del molleggiato italiano andò in crisi. L’amore però ha vinto e Claudia riuscì a perdonare Adriano per il bene della famiglia.

Il protagonista è Elia, un agricoltore che ama la solitudine, vive in campagna e ripugna totalmente la città. E’ infastidito da qualsiasi compagnia, soprattutto femminile. L’unica donna ammessa nella fattoria è Mamy, la governante, che tenta più volte di trovare una compagna al burbero Elia.

Una sera qualunque scoppiò un violento temporale e la macchina di Lisa si ruppe proprio davanti l’abitazione di Elia, chiede aiuto all’uomo che si mostra sgarbato e scortese. Con il tempo la ragazza di città si innamora del campagnolo rozzo, dopo diverse peripezie i due si sposano.

Il film ha avuto un successo, in milioni hanno avuto piacere a rivivere quei momenti con il mitico Adriano Celentano.