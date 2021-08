Anna Tatangelo non si aspettava una cosa simile, bisogna trovare una soluzione al problema, ed anche in fretta.

Sembrava un estate perfetta per Anna Tatangelo, che finalmente ha ritrovato l’amore e la serenità nel cantante Livio Cori. I due stanno vivendo la relazione da inizio marzo di quest’anno, sono usciti finalmente anche allo scoperto ed i fan sono davvero entusiasti della loro relazione.

Qualche giorno fa c’è stata anche una presentazione in famiglia con il padre di Livio, Massimo, che ha potuto conoscere anche Andrea (figlio della Tatangelo nato dalla relazione con Gigi D’Alessio).

Anna, Andrea e Livio hanno trascorso momenti di vero relax in Costiera Amalfitana, si sono divertiti tantissimo ed hanno riso insieme, la cantante si stava ricaricando per affrontare un anno pieno di impegni e per iniziare il tour estivo, ma qualcosa è andato storto.

Era tutto pronto, ma poi è stato annullato

Ieri 18 agosto Anna Tatangelo avrebbe dovuto esibirsi a Sora (Frosinone) per la chiusura della lunga estate di San Rocco, iniziata l’11 luglio 2021. Sora è il paese natio della cantante, felicissima ieri aveva postato una storia su Instagram con tanto di frase euforica: “Stasera nella mia Città”. Purtroppo però il concerto “Anna Tatangelo Live 2021” è stato annullato.

Lo Stadio Claudio Tomei (luogo del concerto) si è completamente allagato a causa di un forte nubifragio, la zona era completamente impraticabile e quindi non agibile. E’ stata la stessa Anna a dare la triste notizia ai suoi fan che aspettavano questo momento con euforia. La data ora è da destinarsi e la cantante continua nel suo tour.

Naturalmente il dispiacere è stato doppio per il fatto che Sora è la Città della cantante e che molti suoi concittadini avrebbero voluto salutarla da vicino, vista la stima e l’affetto che li lega da tantissimi anni.

Anna però non si abbatte e sta già pensando ad una possibile data per regalare al suo paese un concerto magico e degno del suo nome. I fan non vedono l’ora e nel frattempo non possono far altro che seguirla su Instagram in questa calda estate.