Vi siete mai chiesti quali sono i reali motivi che hanno comportato la rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Scopriamoli insieme.

Sulla medesima cresta d’onda di coppie “distrutte” del calibro di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, piuttosto che di Al Bano e Romina Power, anche quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha suscitato non poco clamore.

I due vip avevano cavalcato l’onda mediatica del momento, incrociandosi sullo stesso binario. Da lì nacque quella che sarebbe dovuta essere per molti la relazione d’amore più longeva, per diversi motivi.

Così non è stato e il destino ha così presentato loro un “conto” salatissimo da scontare tra incomprensioni e scottanti delusioni. L’ultima è stata provata proprio dalla showgirl argentina, che ha impiegato davvero tanto tempo per superare il dolore di una quasi “tragica” separazione.

Il ballerino campano, d’altro canto dopo mesi e mesi di silenzio assordante ha rotto il ghiaccio, svelando ogni dettaglio dietro il clamoroso addio

Stefano De Martino, i dettagli sulla clamorosa separazione con Belen Rodriguez

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è rimasto soltanto un nodo che li tiene legati. Si tratta della loro ragione di vita, il frutto prezioso di un amore che sembrava inossidabile, ovvero il figlio, Santiago.

La showgirl argentina si è rifatta una seconda vita con il “principe azzurro” che ha sempre sognato, Antonino Spinalbese. Per quanto riguarda il ballerino di Torre Annunziata, invece una “girandola” di emozioni e vicende gossip ha avvolto la sua sfera privata, fino alla maturazione definitiva di un unico pensiero sull’amore.

“Il matrimonio tra me e Belen non si può ritenere un fallimento… Io lo reputo un avvenimento “compiuto””, il raggiungimento di un obiettivo prefissato.

Oggi “i tempi veloci non ci permettono di mantenere vivo un rapporto fino alla fine dei nostri giorni” tuona l’ex allievo di “Amici” che ha reputato a tal proposito, come “straordinario”, l’evento della separazione con la sua ex amata.

Insomma la risposta sui veri motivi dell’addio tra i due consorti è proprio tra le rime parlate di Stefano De Martino, che tutto sommato è rimasto in ottimi rapporti con Belen, soprattutto grazie all’espressione del loro amore, il figlio Santiago.