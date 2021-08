Giorgia Rossi. La giornalista sportiva originaria di Roma informa tutti i suoi fan su Instagram dell’inizio di una sua nuova straordinaria avventura di carriera. Grande soddisfazione

L’inclusività delle donne in un mondo che storicamente è sempre stato tacciato di appartenere esclusivamente all’universo maschile come quello del calcio, passa anche attraverso l’impiego di giornaliste sportive sempre più competenti.

Da questo punto di vista, l’Italia può ritenersi fortunata poiché gode di uno stuolo di professioniste sempre sul pezzo che sanno informare sapientemente il pubblico. Tra queste annoveriamo senza dubbio Giorgia Rossi. Classe 1987, originaria di Roma, si è autodefinitia “l’Ibra della tv”, non per il talento che lascia giudicare ai telespettatori, ma poichè ha “cambiato maglia” più volte nel suo percorso lavorativo. Da Sky alla Rai, passando per Mediaset.

Adesso è approdata anche a Dazn. Con la ripartenza del campionato di Serie A Tim si accendono anche i motori della sua nuova avventura lavorativa.

Giorgia Rossi. Tra lei e la Leotta per gli sportivi è uno spettacolo assicurato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Lo scorso luglio è stato annunciato il passaggio di Giorgia Rossi alla piattaforma on demand di eventi sportivi DANZ, che trasmetterà le competizioni di Serie A, Serie B, Europa League e Conference League.

Dopo un’estate di orgoglio per lo sport italiano, sia grazie alla vittoria degli Azzurri ai campionati Europei di calcio, poi con un medagliere sempre più ricco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, riparte il 22 agosto la Serie A TIM.

Giorgia Rossi, attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram (dove conta al momento circa 432mila follower), si dice carica per l’inizio di questo importante capitolo lavorativo.

Scrive in didascalia: “E così finalmente sta arrivando il momento che tanto ho aspettato per settimane. La Serie A Tim riparte su DAZN e io domani sarò a Udine per Udinese – Juventus”.

Nell’immagine allegata indossa shorts eleganti, camicia bianca e décolleté dal tacco a stiletto vertiginoso. Continua poi la giornalista romana: “Dopo mesi così difficili non vi nascondo che questa prima trasferta ha un sapore speciale. Un nuovo campionato, nuovi colleghi, nuovi giocatori: insomma, una nuova avventura. Quello che mi renderà più felice però sarà vedere i volti di voi tifosi allo stadio, guardarvi da vicino mentre esultate per un gol o vi disperate per un errore. Vittoria e sconfitta, almeno per un po’, avranno un sapore diverso. Buon campionato a tutti”.

Altro volto iconico di DAZN è la giornalista siciliana e sex symbol Diletta Leotta. C’è chi le vede contrapposte in una sfida tra due bellissime donne e professioniste del calcio nostrano. Un utente lo esplicita concretamente nei commenti: “Tra tutte e due adesso non so chi seguire”.

Per noi la risposta è ovvia: perché scegliere?